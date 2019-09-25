عمرو أديب: هناك كيميا ومساندة واضحة بين ترامب والرئيس السيسي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن علاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألمانية أنجيلا ميركل، لا تقل أهمية عن علاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى انتقاد بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي للرئيس ترامب عقب لقائه مع الرئيس السيسي، قائلًا: "قلنا بتكلموا الرئيس المصري ماشي، إنما ترامب ده هتعملوا معاه إيه؟ يعني إيه اللي ممكن يتعمل للراجل".

وتابع "أديب": "واضح جدًا، إن هناك كيميا ومساندة واضحة بين الرئيس ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسي"، لافتًا إلى تصريح السيسي بشأن رفض المصريين عودة الإسلام السياسي إلى الحكم بقوله: "الرئيس عارف بيقول إيه وفين".