زعيم كوريا الشمالية يزور الصين أكتوبر المقبل

قال مصدر دبلوماسي مطلع على العلاقات الكورية الشمالية والصينية، إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون سيزور الصين في الشهر المقبل، مضيفا أن زيارته ستأتي في إطار الاحتفال بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات بين البلدين، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

ويصادف يوم إقامة العلاقات السادس من الشهر القادم ومن المرجح أن تجري زيارة كيم إلى بكين خلال هذا التوقيت.

وفي حال تأكد زيارة كيم للصين، ستكون الزيارة الخامسة منذ شهر مارس من العام الماضي، كما تأتي في حال حدوثها بعد مرور 9 أشهر على زيارته إلى بكين في يناير الماضي.

ومن المرجح أن يجري الزعيم الكوري الشمالي مباحثات قمة مع نظيره الصيني، شي جين بينج الذي كان قد زار بيونج يانج في يونيو الماضي.

ومن المتوقع أن تقيم كوريا الشمالية والصين احتفالا كبيرا بالذكرى الـ70 من خلال زيارة كيم إلى بكين وإظهار العلاقات المتينة بين البلدين في رسالة موجهة للداخل والخارج.