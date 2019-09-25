«تعليم بورسعيد» تبحث توفير خدمات إلكترونية لأولياء الأمور خاصة بالطلاب

استقبل الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأربعاء، محمد صديق مدير عام إدارة نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واللجنة الوزارية المرافقة له، موضحًا أن الزيارة تأتي في إطار بحث إمكانية توفير خدمات إلكترونية لأولياء الأمور من أهالي بورسعيد تخص العملية التعليمية وشؤون الطلبة والامتحانات؛ بهدف تيسير الأمور والإجراءات على أولياء الأمور.

وأوضح وكيل الوزارة، أن البيانات الصحيحة تلعب دورًا هامًا في اتخاذ القرارات السليمة بما يخدم عمليات التنمية في القطاعات والمؤسسات الحكومية المختلفة وخاصة في قطاع التربية والتعليم والتي تنعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمستهدفين من المواطنين.

وأضاف باهي، أن إدارات الإحصاء بالمديريات والإدارات التعليمية تلعب دورًا هامًا في رصد الظروف الحقيقية المحيطة بالعملية التعليمية والبيانات السليمة عن أعداد عناصرها على اختلافهم؛ بما يساهم في وضع التصورات السليمة لتطوير مخرجات العملية التعليمية ورصد الأساليب والطرق الصحيحة في التعامل مع أركانها.

وأشاد وكيل الوزارة بالدور الذي تقوم به الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى إصدار البيانات والمؤشرات للتعليم قبل الجامعي، واهتمامه بإنجاز الأعمال الإلكترونية التي تساهم في اتخاذ القرارات السلمية المتعلقة بالعملية التعليمية.