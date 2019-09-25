غريب: عرض علي اللعب باسم المنتخب الأول في سبتمبر

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كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن تلقيه عرضًا للعب مباريات باسم المنتخب الأول، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في شهر سبتمبر الجاري.

وقال غريب في تصريحات تليفزيونية أن العرض تم بعد خروج المنتخب من بطولة كأس أمم أفريقيا وإقالة المكسيكي خافيير أجيري وعدم وجود جهاز فني للفريق.

وأضاف أن المطلوب منه كان تسيير الأمور وأخذ رأيه في الأمور الفنية في ظل عدم وجود مجلس إدارة للاتحاد بعد الخروج من البطولة الأفريقية.

وكان غريب قاد المنتخب الأوليمبي لمواجهة السعودية في مباراتين وديتين خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث فاز بهما 4 /1 و 1 / صفر.

ويستعد المنتخب الأوليمبي لخوض مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.