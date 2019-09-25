كوندور: برلين وحكومة هيسن وعدتا بتقديم قرض مرحلي بـ380 مليون يورو

مساعد وزير الخارجية الأسبق عن سد النهضة: مصر وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لحل هذه الأزمة

مختار نوح: تركيا على شفا هاوية من النار إن لم يغير أردوغان من سياسته