كوندور: برلين وحكومة هيسن وعدتا بتقديم قرض مرحلي بـ380 مليون يورو

الأكثر قراءة
صلاح يحذف اسم منتخب مصر من حسابه على تويتر
حلول بسيطة لتوديع انسداد الشرايين وارتفاع الضغط
«التعليم» تفتح باب التعاقدات المؤقتة مع المعلمين لسد العجز.. تعرف على الشروط
عمرو أديب: تجديدات استراحة المعمورة جاءت لحماية السيسي بعد محاولة اغتياله
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
مؤيد
معارض
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت شركة كوندور الألمانية للسياحة مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية في برلين وحكومة ولاية هيسن وعدتا الشركة بتقديم قرض مرحلي بأجل ستة أشهر وبقيمة 380 مليون يورو.