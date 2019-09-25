 كوندور: برلين وحكومة هيسن وعدتا بتقديم قرض مرحلي بـ380 مليون يورو - بوابة الشروق
الأربعاء 25 سبتمبر 2019 2:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

كوندور: برلين وحكومة هيسن وعدتا بتقديم قرض مرحلي بـ380 مليون يورو

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 2:48 ص | آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 2:48 ص

أعلنت شركة كوندور الألمانية للسياحة مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الاتحادية في برلين وحكومة ولاية هيسن وعدتا الشركة بتقديم قرض مرحلي بأجل ستة أشهر وبقيمة 380 مليون يورو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك