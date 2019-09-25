«على بابا» الصينية تستحوذ على ثلث «آنت فاينانشال»

استحوذت شركة «على بابا» الصينية، على ثلث شركة «آنت فاينانشال»، عملاق الخدمات المالية عبر الإنترنت فى الصين، وذلك بعد خمسة أعوام من اقتراح صفقة لتعزيز العلاقات بين عملاقى خدمات الإنترنت.

ووفق بيان للشركة نقلته وكالة أنباء «بلومبرج»، أمس الثلاثاء، إن «على بابا» استحوذت على حصة أسهم تم طرحها حديثا، بنسبة 33% فى «آنت فاينانشال»، التى لم تعد بحاجة إلى دفع 37.5% من أرباحها قبل اقتطاع الضرائب، لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة.

وتحولت «آنت فاينانشال»، التى بدأت فى عام 2004 تحت اسم «على باى»، إلى شركة عملاقة بعد أن وصلت قيمتها فى أحدث جولة تمويل، إلى 150 مليار دولار.

وسجل سهم شركة «على بابا» صعودا خلال العام الحالى بنسبة 31% فى بورصة نيويورك، فى حين ارتفعت البورصة نفسها ككل بنسبة 16% فقط.

يذكر أن جاك ما، أغنى رجل فى الصين، أسس شركة على بابا فى عام 1999 من شقته فى هانجتشو، وقد أصبحت منذ ذلك الحين واحدة من أكبر متاجر التجزئة فى العالم.

وكان جاك ما غادر فى العاشر من الشهر الجارى منصبه كرئيس لمجلس إدارة «على بابا»، وتصادف هذا اليوم مع الذكرى الـ20 لتأسيس مجموعة التجارة الإلكترونية وعيد الميلاد الخامس والخمسين للملياردير الصينى.

وكان جاك أعلن فى العاشر من سبتمبر عام 2018 أنه سيستقيل من المنصب بعد عام واحد.

ورغم الاستقالة، لن يغادر جاك ما «على بابا»، حيث لا يزال شريكا فى المجموعة.