كاردينال إيطالي: فرنسيس الأول أجبرني على الاستقالة لمساندة أشقائي من أموال الفاتيكان

ذكر الكاردينال الإيطالي أنجيلو بيتشو، اليوم الجمعة، أن استقالته المفاجئة فرضها عليه بابا الفاتيكان فرنسيس الأول الذي اتهمه باستخدام أموال الفاتيكان لمساعدة أشقائه.

وتخلى الكاردينال /72 عاما/ عن منصبه في قسم قضايا القداسة التابع للفاتيكان أمس الخميس،و تخلى أيضا عن امتيازات الكاردينال بما في ذلك الحق في المشاركة في الانتخابات البابوية .

وقال بيتشو لصحيفة "دوماني" الإيطالية: "قال لي الحبر الأعظم أنني ربما قمت بمحاباة أخوتي وأنشطتهم بأموال من أمانة الدولة".

وبحسب صحيفة "دوماني" وغيرها من الصحف، بما في ذلك" لا ريبوبليكا" (ذات الصلة بصحيفة ليسبريسو) أعطى بيتشو 600 ألف يورو على الأقل (700 ألف دولار) إلى تعاونية خيرية غذائية يديرها شقيقه في مسقط رأسه سردينيا.

وتابع: "يمكنني أن أؤكد أن كل هذا مبرر. ما المشكلة في هذا؟"، مشيرا إلى أن الأموال دُفعت للفرع المحلي من منظمة كاريتاس الكاثوليكية.

وبحسب المزاعم، قام الكاردينال بتأمين عقود تقدر بـ"مئات الآلاف من اليوروهات" لشركة يديرها شقيقه الآخر، تقوم بتوريد الأبواب والنوافذ.

وعملت الشركة لصالح سفارة الفاتيكان في مصر ولصالح السفارة في كوبا عندما كان بيتشو سفيرا هناك. وأكد الكاردينال هذا لصحيفة دوماني.