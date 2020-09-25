قال المهندس توفيق فؤاد، مصمم مسجد الصحابة بشرم الشيخ، إن فكرة التصميم بنيت على بعث رسالة سلام من مدينة السلام، وذلك من خلال تنفيذ المسجد بنماذج تصميم مختلفة توضع في أيقونة واحدة، وهي: الكنائسي والفاطمي والعثماني، إضافة إلى القوطي والهندي.

وأضاف خلال حوار لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن المسجد مقام على مساحة 3000 متر مربع، مشيرًا إلى بناء الصحن الرئيسي على أربعة عواميد ترفع القبة الرئيسية على ارتفاع 36 مترًا وبقطر 11 مترًا.

وأشار مصمم مسجد الصحابة، إلى أن القبة الرئيسية مكسية بالنحاس، لافتًا إلى الدعم الكبير من الدولة خلال عملية الإنشاء.

مسجد الصحابة هو أحد مساجد مدينة شرم الشيخ، والذي أنشئ بمنطقة السوق التجاري القديم ووضع حجر الأساس له في 10 يناير 2011، وافتتح في 24 مارس 2017 ليصبح أحد معالم المدينة السياحية بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه.