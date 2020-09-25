الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها من فنزويلا وإليها بسبب أزمة كورونا

قررت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" تعليق رحلاتها من فنزويلا وإليها بصورة مؤقتة، وذلك حسبما أعلن رئيس هيئة الطيران المدنى الفنزويلية خوسيه مانويل تيكسيرا على تويتر عقب اجتماع عقده مع المديرين التنفيذيين لشركة الخطوط الجوية الفرنسية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن الشركة الفرنسية أعلنت على تويتر خلال هذا الأسبوع أن تعليق الرحلات سيبدأ إعتبارًا من جدول رحلات شتاء العام الحالى 2020.



ونقلت الوكالة عن تكسييرا قوله أن الشركة ستستأنف عملياتها بعد " تسوية الوضع الذى تسبب فيه " وباء كوفيد – 19.