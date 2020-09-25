السودان: مقتل شخصين وجرح سيدة في أحداث عنف وسط دارفور

أعلنت حكومة ولاية وسط دارفور (غرب السودان) أن شخصين قُتلا وأصيبت سيدة في أحداث عنف جرت في منطقة (بيلي) بمحلية غرب جبل مرة.

وذكرت حكومة ولاية وسط دارفور، في بيان، مساء اليوم الخميس، أن منطقة بيلي شهدت أحداث عنف أدت إلى مقتل شخصين وجرح سيدة على أيدي مجموعة مسلحة ظهر اليوم، لافتة إلى أن قوة أمنية ذهبت إلى مكان الحادث؛ من أجل الوقوف على الأوضاع وملاحقة الجناة الذين لاذو بالفرار.

وأوضحت أنه سيتم الدفع بالمزيد من التعزيزات الأمنية؛ من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم، وضمان إنجاح الموسم الزراعي، ونزع السلاح من أيدي المليشيات والمواطنين، وفرض هيبة الدولة بمحلية غرب جبل مرة.

وناشدت حكومة الولاية المواطنين بعدم الانجرار وراء كل من يريد إشعال الحرب بالمحلية، مطالبة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الحذر في نقل الأخبار وعدم إذكاء نار الفتنة بالشائعات.

في غضون ذلك، ذكرت حكومة ولاية وسط دارفور أن طلابا في مدينة زالنجي قاموا بأعمال شغب ورشقوا شرطة الجمارك بالحجارة، فردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وأعيرة نارية في الهواء، ما تسبب في إصابة 12 شخصا من الشرطة والطلاب بجروح طفيفة.