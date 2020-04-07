جونز هوبكنز: الولايات المتحدة تتجاوز 7 ملايين إصابة مسجلة بفيروس كورونا

تخطّت الولايات المتحدة، الجمعة، حاجز الـ7 ملايين إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في أعلى حصيلة للإصابات المؤكدة بالفيروس في بلد واحد على مستوى العالم.

ووفقا للبيانات المنشورة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية- أحد أهم المصادر المعتمد عليها عالميا في إحصاء ضحايا "كوفيد-19"- فقد بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في الولايات المتحدة حتى مساء اليوم 7 ملايين و15 ألفا و242 حالة، متقدمة بفارق نحو 2ر1 مليون حالة عن الهند، صاحبة ثاني أعلى حصيلة إصابات بالفيروس في العالم.

وبحسب الموقع ذاته، فقد بلغ إجمالي الوفيات المسجلة في الولايات المتحدة 203 آلاف و329 حالة، وهو أيضا أعلى عدد مسجل عالميا للوفيات المرتبطة بالفيروس، بفارق أكثر من 60 ألفا عن البرازيل صاحبة ثاني أعلى عدد من الوفيات.