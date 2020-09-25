الولايات المتحدة تشارك في مشاورات افتراضية مع أستراليا والهند واليابان

أجرت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، مشاورات افتراضية مع كبار المسئولين من أستراليا والهند واليابان، حول الجهود المشتركة للنهوض بالمنطقة الحرة المطلة على المحيطين الهندي والهادئ.



وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن هذه المشاورات تركزت على بحث التنسيق المشترك للاستجابة لوباء كورونا وتعزيز الشفافية والتصدي للمعلومات المضللة، وحماية النظام في المنطقة المستقر بقواعده منذ فترة طويلة.



وأضافت أن المسئولين ناقشوا كذلك قضايا مكافحة الإرهاب والأمن البحري وتأمين الشبكات الرقمية وشبكات الجيل الخامس، كما أكدوا دعم بلادهم القوي لجهود منظمة (آسيان) والتعاون معا في بحر الصين الجنوبي وعبر المحيطين الهندي والهادئ؛ لتعزيز القانون الدولي وتحقيق الاستقرار الإقليمي.