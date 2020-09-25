تحديث جديد من خرائط غوغل يظهر «مدى سوء» إصابات كورونا في منطقتك

ستظهر خرائط غوغل قريباً مدى انتشار فيروس كورونا في المناطق الجغرافية من خلال تحديث جديد يعتمد على الألوان.



وسيعرض تطبيق الخرائط اعتباراً من هذا الأسبوع، معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا على مدى 7 أيام لكل 100 ألف شخص. وستُظهر المناطق المختارة ما إذا كانت الحالات تتزايد أم تتناقص، حيث ستُظلل بواحد من بين 6 ألوان للإشارة إلى عدد الحالات الجديدة التي أبلغ عنها.



وقالت غوغل في منشور على مدونة إن الأداة ستعرض "معلومات مهمة حول حالات فيروس كورونا في منطقة ما، حتى تتمكن أنت من اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول أين تريد أن تذهب أو ماذا تريد أن تفعل".



وستعتمد غوغل على البيانات من 3 مصادر: جامعة جون هوبكنز ونيويورك تايمز وويكيبيديا. وتتلقى هذه المنصات بياناتها من منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الصحية العامة أو الحكومية.

وستكون المعلومات متاحة لجميع الدول الـ220 التي تعمل خرائط غوغل فيها.

وستتوفر هذه الميزة قريباً على إصدارات iOS و أندرويد من خرائط غوغل. ولاستخدامها، يجب الضغط على زر "الطبقات" والذي يتمثل بمربعين فوق بعضهما البعض، في أعلى اليمين، ثم يمكن الضغط على زر "معلومات كوفيد 19"، حيث سيكشف ذلك عن التطبيق المرمّز بالألوان الذي يعرض عدد الحالات.

ويعد تحديث هذا الأسبوع الأحدث للتطبيق دائم التطور، بعد أن كان قد أطلق الشهر الماضي إعادة تصميم ملونة وأكثر تفصيلاً تهدف إلى مساعدة الأشخاص على التمييز بسهولة أكبر بين أنواع التضاريس المختلفة.