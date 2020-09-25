فاوتشي عن كورونا: لدينا بيانات كافية تؤكد أن انتقال الهباء الجوي يحدث بالفعل

قال كبير خبراء الصحة في أمريكا الدكتور أنتوني فاوتشي، إن "هناك بيانات كافية للقول إن انتقال (عدوى فيروس كورونا عبر) الهباء الجوي يحدث بالفعل".

كان فاوتشي يتحدث إلى حاكم نيو جيرسي فيل مور، يوم الخميس، عندما قال: "الهباء الجوي يعني أن القطرات لا تسقط على الفور - فهي تتسكع لفترة من الوقت".

وأضاف: "بشكل عام، إذا كان لديك قطرات تخرج من شخص ما، فإنها تنخفض عمومًا على بعد ستة أقدام. لذا، إذا كنت على مسافة ستة أقدام، فأنت ترتدي قناعًا، فلا داعي للقلق بشأن ذلك".

ويصبح هذا "وثيق الصلة بالموضوع" عندما تكون بالداخل، حيث توجد تهوية سيئة.

وقال فاوتشي إنه لا ينبغي لنا أن نقلق مما إذا كان فيروس كورونا يتحول إلى رذاذ أم لا، مؤكدًا: "تصرف كما لو أنه يحدث - ثم افعل نفس الشيء الذي كنت تفعله بخلاف ذلك".

وتابع فاوتشي، وهو يعني "البس القناع".