ثلاثي هجومي للاتحاد في مواجهة إنبي بالدوري

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة إنبي، مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندري، قبل مباراة اليوم، المركز السادس، برصيد 38 نقطة، وبفارق الأهداف فقط أمام إنبي صاحب المركز السابع بنفس الرصيد من الأهداف.

ويدخل الاتحاد السكندري مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمود شعبان، عمر الميداني، إسلام جابر وصبري رحيل.

خط الوسط: عبد الغني محمد، مروان عطية، هشام محمد.

الهجوم: كريم الديب، رزاق سيسيه وخالد قمر.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمرو خليل، السيد سالم، أسامة العزب، أيمن غباشي، أحمد هاني، محمد الصباحي، مروان النجار وأحمد راشد.