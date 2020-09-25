نائب رئيس وزراء تايلاند لا يرجح تمديد فترة سداد الديون للمتضررين من كورونا

قال نائب رئيس وزراء تايلاند سوباتانابونج بونميتشاو، اليوم الجمعة، إنه من غير المرجح أن تقدم حكومة البلاد على تمديد فترة سداد الديون للمتضررين من تفشي وباء فيروس كورونا، ولكنها ستركز على إعادة هيكلة الديون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بونميتشاو قوله إن اقتصاد تايلاند يشهد تحسنا، مشيرا إلى أن الشركات في بعض القطاعات لديها القدرة على سداد ديونها.

وأضاف نائب رئيس الوزراء التايلاندي أن البنك المركزي والبنوك التجارية سيعملان على تفاصيل خطة إعادة هيكلة الديون لأولئك الذين لا يزالون يعانون من مشاكل في السيولة المالية.

وتابع بونميتشاو قائلا إنه من غير المحتمل أن ترتفع القروض المعدومة كما حدث في الأزمة المالية التي مرت بها آسيا، موضحا أن هذه القروض قد تبدأ في الانخفاض خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي بمجرد وضع خطة إعادة هيكلة الديون.

ومنحت حكومة تايلاند 8ر12 مليون مقترض فترة سماح لمدة ستة أشهر من أجل سداد ما قيمته 7 تريليون بات تايلاندي، حيث من المقرر أن تنتهي هذه الفترة بحلول أكتوبر.