ضبط صاحب شركة سياحية في طنطا بتهمة النصب على المواطنين بدعوى تسفيرهم

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، اليوم الجمعة، من ضبط صاحب شركة للخدمات السياحية بمدينة طنطا، لاتهامه بالنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموال سائق بدعوى توفير فرصة عمل له بإحدى الدولة العربية.

كانت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، تلقت بلاغا من أحد المواطنين سائق، مقيم دائرة قسم ثان طنطا، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره للعمل بإحدى الدول العربية، وأسفرت التحريات عن قيام صاحب شركة للخدمات السياحية، له معلومات جنائية، مقيم دائرة قسم شرطة أول طنطا، بممارسة نشاط احتيالي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج وقيامه بتأسيس شركة للخدمات السياحية وإلحاق العمالة "بدون ترخيص" ، والزعم بتوفير فرص عمل لهم بموجب عقود وهمية وتأشيرات عمل مزورة بقصد الاستيلاء على أموالهم، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ 65 ألف جنيه من الشاكي بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية للعمل بها وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور، وعثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه فنيا تبين أنه محمل بالعديد من التأشيرات المزورة المنسوبة لعدد من الدول المختلفة، عقود وتصاريح عمل وهمية ، وعدد من السير الذاتية، والمستندات خاصة لأشخاص مختلفين من راغبي السفر للخارج.

وبمواجهة المتهم المذكور، أقر بنشاطه الإجرامي وارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأنه اصطنع التأشيرات المزورة والمحملة على الهاتف المضبوط من خلال استخدام جهاز ماسح ضوئي، وتحميلها على هاتفه المحمول لاستخدامها في الاحتيال على ضحاياه، وأنه تخلص منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة للتحقيق.