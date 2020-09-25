الإكوادور تطلب من الإنتربول إصدار نشرة حمراء بحق الرئيس السابق كوريا

طلبت الإكوادور من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) إصدار نشرة حمراء بحق الرئيس السابق رافائيل كوريا، المقيم حاليا في بلجيكا والذي صدر مؤخرا حكم ضده بالسجن ثماني سنوات بتهمة الفساد.

ونقلت قناة "تيليمازوناس" التلفزيونية اليوم الخميس عن وزيرة الداخلية في الإكوادور، ماريا باولا رومو، القول: "نتحدث عن حكم صدر بالفعل".

والنشرة الحمراء هي طلب تقدمه دولة ما لتحديد مكان شخص مطلوب واعتقاله، ولكنها ليست مثل مذكرة التوقيف.

وما زالت منظمة الشرطة الجنائية الدولية مترددة حتى الآن في التعاون مع الإكوادور بشأن كوريا، الذي يدعي أنه ضحية اضطهاد سياسي.

وأمر القضاء اليوم الأربعاء بالقبض على كوريا و17 شخصا آخر أدينوا بالتورط في شبكة فساد.

وكان كوريا، الذي يعيش في بلجيكا منذ عام 2017، أعلن عن خطط للترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقررة في الإكوادور في فبراير المقبل.

لكن محكمة أيدت الحكم بسجنه في وقت سابق الشهر الجاري. ويمنع القرار الرجل /57 عاما/ الذي كان رئيسًا في الفترة من عام 2007 وحتى عام 2017، من تولي منصب عام.