 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 33 - بوابة الشروق
الجمعة 25 سبتمبر 2020 7:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 33


نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 7:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 7:06 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارًا لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، معتدل على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد» في تقرير لها أمس الخميس، أن الرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية وجنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، كما تنشط الرياح على شمال الصعيد وتكون معتدلة على جنوب الصعيد ولكن تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

الإسكندرية 24 29

مرسى مطروح 24 29

بورسعيد 25 30

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