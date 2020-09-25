محكمة سويسرية تلغي حكما بتبرئة نشطاء مناخ بارزين

قضت محكمة استئناف في لوزان، اليوم الخميس، بأن نشطاء مناخ سويسريين لا يمكنهم الادعاء بأن احتجاجهم في أحد البنوك كان إجراءً طارئاً مبرراً.

واستحوذت التبرئة الأولية للمتظاهرين الاثني عشر على اهتمام وسائل الإعلام الدولية في يناير الماضي، عندما قرر أحد قضاة لوزان بأن تعديهم على ممتلكات الغير هو مسار "ضروري وكاف" للعمل في مواجهة أزمة المناخ.

وكان المتظاهرون الـ12 قد نظموا مباراة تنس في فرع لبنك كريدي سويس؛ لانتقاد استثمار البنك في الوقود الأحفوري، ووجهوا انتقادات لسفير الدعاية الخاصة به نجم التنس روجر فيدرر.

وقضت محكمة الاستئناف بأنها لم تتصرف بموجب حكم الطوارئ الوارد في القانون الجنائي، الذي يبرر اتخاذ إجراءات جنائية أخرى لتجنب الخطر المباشر.

وأفادت وكالة الأنباء السويسرية "كيستون – إس دي ايه" بأن محكمة الاستئناف قالت إن هناك وسائل سياسية أخرى لمكافحة الاحترار العالمي.

وأشارت المحكمة، على سبيل المثال، إلى قانون يقضي بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي تم إعداده للتصويت عليه في البرلمان.

وحُكم على المتهمين الشبان ومعظمهم من الطلاب بدفع غرامات تتراوح بين 100 و150 فرنك سويسري، وعُلقت غرامات إضافية على أساس الخضوع للمراقبة.