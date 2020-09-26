فى كلمته إلى الأمم المتحدة: البابا فرنسيس يعرب عن أسفه إزاء تآكل التعددية

قال البابا فرنسيس اليوم الجمعة، إن "جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت لنا أننا لا نستطيع العيش دون بعضنا البعض، أو ما هو أسوأ من ذلك، أن يحرض بعضنا ضد الآخر".



وأضاف البابا في كلمة مسجلة بالفيديو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن بحاجة إلى كسر الأجواء الحالية من عدم الثقة. وفي الوقت الحاضر، نشهد تآكلاً في التعددية".



وأضاف البابا فرنسيس : "يجب أن نسأل أنفسنا ما إذا كان من الممكن التصدي بفعالية للتهديدات الرئيسية للسلام والأمن والفقر والأوبئة والإرهاب والكثير غيرها ر ،عندما يستمر سباق التسلح، بما في ذلك الأسلحة النووية، في تبديد الموارد الثمينة التي يمكن استخدامها بشكل أفضل للاستفادة من التنمية المتكاملة للشعوب وحماية البيئة الطبيعية".



ودعا زعيم الكاثوليك في العالم ،الذين يشكلون 3ر1 مليار نسمة، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي إلى "العمل بمزيد من الوحدة والتصميم" لجعل الأمم المتحدة "ورشة عمل دولية أكثر فعالية للسلام".