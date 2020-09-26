 فى كلمته إلى الأمم المتحدة: البابا فرنسيس يعرب عن أسفه إزاء تآكل التعددية - بوابة الشروق
السبت 26 سبتمبر 2020 12:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

فى كلمته إلى الأمم المتحدة: البابا فرنسيس يعرب عن أسفه إزاء تآكل التعددية

البابا فرنسيس - ارشيفية
البابا فرنسيس - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 11:46 م | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 11:46 م
قال البابا فرنسيس اليوم الجمعة، إن "جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت لنا أننا لا نستطيع العيش دون بعضنا البعض، أو ما هو أسوأ من ذلك، أن يحرض بعضنا ضد الآخر".

وأضاف البابا في كلمة مسجلة بالفيديو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن بحاجة إلى كسر الأجواء الحالية من عدم الثقة. وفي الوقت الحاضر، نشهد تآكلاً في التعددية".

وأضاف البابا فرنسيس : "يجب أن نسأل أنفسنا ما إذا كان من الممكن التصدي بفعالية للتهديدات الرئيسية للسلام والأمن والفقر والأوبئة والإرهاب والكثير غيرها ر ،عندما يستمر سباق التسلح، بما في ذلك الأسلحة النووية، في تبديد الموارد الثمينة التي يمكن استخدامها بشكل أفضل للاستفادة من التنمية المتكاملة للشعوب وحماية البيئة الطبيعية".

ودعا زعيم الكاثوليك في العالم ،الذين يشكلون 3ر1 مليار نسمة، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي إلى "العمل بمزيد من الوحدة والتصميم" لجعل الأمم المتحدة "ورشة عمل دولية أكثر فعالية للسلام".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك