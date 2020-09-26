ترشيح وزير المالية الكندي السابق لمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي

أعلنت كندا، اليوم الجمعة، ترشيح وزير المالية الكندي السابق بيل مورنو لمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وشغل مورنو منصب وزير المالية في الفترة من 2015 إلى 2020، ولعب دورا رئيسيا في تشكيل سياسات اقتصادية تقدمية ومستدامة، بما في ذلك استجابة كندا الاقتصادية لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكان عضوًا نشطًا في جميع المنتديات الاجتماعية والاقتصادية الدولية الرئيسية، مثل مجموعة الدول السبع، ومجموعة العشرين والتعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والفرانكوفونية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث دافع عن القضايا المتعلقة بالمناخ التغيير والاقتصاد الرقمي.