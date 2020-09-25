مسؤولون بالفلبين يرون ضرورة استمرار القيود الرامية للسيطرة على كورونا في مانيلا

صرح مسؤولون بالفلبين اليوم الجمعة، بأن استمرار القيود الحالية التي تهدف للسيطرة على جائحة فيروس كورونا بالعاصمة مانيلا سيكون أفضل من الانتقال إلى أدنى درجات الحجر الصحي، والتي أدت إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في مناطق أخرى من البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الداخلية ادواردو أنو قوله في مؤتمر صحفي إن العديد من رؤساء أحياء العاصمة يفضلون استمرار إجراءات الحجر الصحي العام السارية حاليا، حيث يتم السماح بموجبها بتشغيل الأعمال بطاقة محدودة، بدلا من الانتقال إلى أدنى درجات الحجر الصحي، التي تسمح بإعادة تشغيل دور السينما والفنادق وإقامة التجمعات العامة.

وقال ادوارد أنو اليوم الجمعة: "سوف نندم إذا ما تسرعنا بالتغيير".

وسيتخذ الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي قرارا بشأن ما إذا كان سيتم تمديد الحجر الصحي الراهن في العاصمة مانيلا، والذي يستمر حتى 30 سبتمبر، أو أنه سيخفف إجراءات الإغلاق.