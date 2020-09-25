اللجنة المشرفة على انتخابات النواب بالوادى الجديد تواصل تلقى طلبات المرشحين

تواصل محكمة الوادي الجديد الابتدائية واللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، تلقى طلبات الترشح بدائرتى الخارجة والداخلة فى اليوم قبل الأخير.



وقال المستشار حمدي فاروق، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن إجمالي عدد طلبات الترشيح بلغ 23 مرشحًا، بواقع 9 للدائرة الأولى و14 للدائرة الثانية على المقاعد الفردية بالمحافظة، كما أنه سيتم إعلان كشوف أسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، مع تلقي الطعون على المرشحين أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط، لمدة 3 أيام من الأحد 27 سبتمبر وحتى الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020.



الجدير بالذكر أن محافظة الوادى الجديد تضم دائرتين بواقع مقعد فردى بكل دائرة، ومقعدين بالقائمة حيث تقع المحافظة ضمن قائمة محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ليصبح إجمالى عدد مقاعد المحافظة 4 مقاعد فردى وقائمة.