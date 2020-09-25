افتتاح مستشفى بموقع حصين تحت الأرض لعلاج مرضى فيروس كورونا في إسرائيل

افتتح مستشفى للطوارئ فى موقع حصين تحت الأرض في مدينة حيفا لعلاج العدد القياسي لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في إسرائيل، مع تسجيل أكثر من 8000 حالة جديدة اليوم الجمعة.



وأعلن مستشفى رامبام الواقع شمال إسرائيل، الذي يدير المرفق، اليوم الجمعة أن مستشفى سامي عوفر المحصن للطوارئ تحت الأرض هو أكبر مركز لعلاج فيروس كورونا في البلاد حيث يضم 700 سرير و140 جهاز تنفس اصطناعى ويقع على عمق 5ر16 متر تحت الأرض.



وبعد ظهر اليوم الجمعة، دخلت قيود جديدة حيز التنفيذ لتعزيز عملية الإغلاق الإسرائيلي. وسيضطر السكان الآن إلى الالتزام بالبقاء فى منطقة لاتزيد على كيلومتر واحد كحد أقصى عن منازلهم ، كما سيتعين إغلاق جميع الشركات والأسواق غير الأساسية.



ووصل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية، حيث تم تسجيل 8178 حالة جديدة اليوم الجمعة، و 708 من المرضى في حالة حرجة، وفقًا للإحصاءات الرسمية.