إنتر ميلان يعلن رحيل كاندريفا ومورا إلى سامبدوريا وفيرونا

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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، انتقال لاعبيه أنطونيو كاندريفا، وإيدي أنتوني سالسيدو مورا، إلى فريقي سامبدوريا، وهيلاس فيرونا على الترتيب.

وذكر النادي عبر موقعه الالكتروني أن كاندريفا انضم إلى سامبدوريا على سبيل الإعارة، مع وجود تعهد بالشراء.

وأكد النادي :"نود أن نشكر اللاعب على جهوده طوال أربع سنوات تواجد فيها مع إنتر ميلان ونتمنى له الأفضل في مستقبله".

وذكر النادي أن مورا ترك إنتر ميلان للانضمام لصفوف فريق هيلاس فيرونا.

وأضاف النادي أن اللاعب المولود في 2001 انضم لفيرونا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وتمنى النادي للاعب الأفضل في مغامرته الجديدة.