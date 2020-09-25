رولان جاروس تشهد تراجعا جديدا في عدد المشجعين المسموح بحضورهم

كشف تقرير إخباري أنه تقرر مجددا تقليص عدد المشجعين المسموح بحضورهم مباريات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) ليصبح ألف مشجع فقط، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء ذلك طبقا لما نقلته وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس مساء أمس الخميس.

وكانت الأعداد المتزايدة للمصابين بالعدوى في فرنسا والعاصمة باريس، قد دفعت المسؤولين للإعلان يوم الخميس من الأسبوع الماضي عن السماح بحضور خمسة آلاف مشجع في اليوم الواحد خلال منافسات البطولة التي تقام بين 27 سبتمبر و11 أكتوبر.

وكان هذا العدد يقل عن نصف العدد الذي كان قد جرى الإعلان عن السماح به قبل نحو ثلاثة أسابيع (11 ألف و500 مشجع) علما بأن منظمي البطولة كانوا يخططون في البداية لحضور 20 ألف مشجع في اليوم الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا المفتوحة هي ثاني بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى التي تقام خلال أزمة كورونا، وكانت بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) قد أقيمت بدون حضور جماهير في نيويورك.