الشيخ: الخطيب وعدني بإنهاء أزمة عقدي

تحدث أحمد الشيخ، جناح الأهلي، على هدف الفريق بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه مستمر مع الفريق ولن يرحل إلا في حالة واحدة.

ويلتقي الأهلي أمام منافسه الوداد المغربي يوم 18 من أكتوبر المقبل في لقاء ذهاب قبل نهائي أبطال إفريقيا بالمغرب.

وقال الشيخ، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "اون تايم سبورتس": "نتمنى الموسم الحالي ينتهي بالهدف الأكبر وهو الفوز بدوري أبطال إفريقيا، تابعت مباراة الوداد والرجاء المغربي وشاهدت اللقاء بالكامل، وهم فريقين كبار وهناك لاعبين جيدة جدًا في الناديين".

وأضاف: "في الأهلي ننظر لأنفسنا ولا ننظر لأحد، وإذا كنا في حالتنا مع عودة المصابين سنؤدي بشكل جيد ونحقق دوري أبطال إفريقيا".

وواصل: "متواجد في الأهلي منذ عام 2015 وحققت بطولات الدوري والكأس والسوبر المصري وبطولة إفريقيا ستكون مهمة بالنسبة لي، وهامة للجيل الحالي وغائبة عن الأهلي منذ أكثر من 7 سنوات ونريد تحقيق اللقب".

عن وجود مشكلة في تجديد عقده مع الأهلي؟، أجاب: "شرف كبير لي التواجد في النادي وتحت أمره ولكن هناك مشكلة بسيطة في العقد وحصلت على عهد من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي أنها ستحل".

وأردف: "إذا طلب الأهلي استمراري لا أقدر على التأخير إلا لو قرر النادي أن يكون هناك شىء أخر".

واختتم: "كل اللاعبين لم تقصر ومررنا بفترة صعبة بعد عودتنا من أزمة كورونا وجمعيهم نجوم، ولكن أعتقد كلنا نرى بشكل واضح أن محمد الشناوي يؤدي بشكل جيد جدًا".