توقعات بسد النقص في سائقي الشاحنات في بريطانيا بعد خطة التأشيرات المؤقتة

تباينت ردود أفعال رواد الصناعة والساسة المعارضين فيما يتعلق باحتمال وجود خطة لمنح تأشيرات مؤقتة بهدف سد النقص في سائقي الشاحنات، وتأرجحت ردود الأفعال بين الإحباط والارتياح.

وذكرت مصادر في "داونينج ستريت" في ظل إعلان متوقع بشأن التأشيرات غدا، أن المخطط الذي تشير التقارير إلى أنه سيرفع مؤقتا قيود منح التأشيرة للسائقين الأجانب، سيكون "حلا قصير الأجل" لتخفيف الضغط على عمليات تسليم الشحنات في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، حسبما أفادت "وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا" اليوم السبت .

وذكرت صحيفتا "فاينانشيال تايمز" و"التليجراف" أنه يمكن منح ما يصل إلى 5000 تأشيرة مؤقتة لسائقي شاحنات البضائع الكبيرة، بينما أضافت "فاينانشيال تايمز" أيضا أنه سيتم الموافقة على عدد مماثل لعمال تصنيع الأغذية، خاصة في قطاع صناعة الدواجن.

ويأتي ذلك وسط مشاهد للطوابير الطويلة في محطات الوقود بعد أن أدى نقص سائقي شاحنات البضائع الكبيرة إلى إجبار بعض تجار الوقود على إغلاق محطات المحروقات ووقف مبيعات حصص الوقود .

وتأتي مشاكل الوقود في أعقاب القلق المتزايد بشأن تأثير نقص سائقي الشاحنات على إمدادات المتاجر الكبرى، وسط مخاوف من عراقيل أمام موسم التسوق في عيد الميلاد في حال عدم اتخاذ أي إجراء.

ويشير الخبراء إلى أن الصناعة ينقصها نحو 90 ألف سائق.