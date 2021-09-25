ترأس اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، مساء الجمعة حملة موسعة لتفعيل منظومة النظافة بالوردية المسائية بطريق وادي قني، وتتضمن رفع جميع تراكمات الرمال والقمامة من الشارع.



وقال رئيس المدينة، إن حملات النظافة مستمرة على مدار الـ 24 ساعة، من خلال ورديات لليوم الثاني على التوالي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقدم رئيس المدينة الشكر لعمال النظافة، ورجال الحملة الميكانيكية لجهودهم على مدار 24 ساعة متواصلة، لإظهار المدينة بالمظهر الحضاري أما روادها، وطالب رئيس المدينة العمال بمزيد من الجهد للرقى بمستوى النظافة لجذب السائحين.