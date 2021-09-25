أعرب مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تشرفه بتفقد عدد من محطات القطار الكهربائي الخفيف، اليوم السبت، برفقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وأضاف مدبولي، خلال تصريحات لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، أن القطار الكهربائي يبدأ من محطة عدلي منصور في القاهرة ويربط كل المدن والتجمعات الجديدة في شرق القاهرة، موضحًا أن الخط الأول يصل حتى العاصمة الإدارية الجديدة والثاني حتى العاشر من رمضان.

ووصف القطار الكهربائي بأنه «مشروع عملاق بكل المقاييس ويحقق نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي بالقاهرة الكبرى»، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف الانتهاء من أعمال تنفيذ مراحل القطار المختلفة بنهاية أكتوبر المقبل، ثم بدء أعمال التشغيل التجريبي بعد شهرين أو 3.

واستقل مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، نموذج اختبار للقطار الكهربائي الجديد، وتفقد عددا من المحطات الجديدة بداية من محطة هليوبوليس الجديدة.

وأجرى مدبولي، بجولة لمتابعة موقف تنفيذ عدد من مشروعات النقل بمحافظة القاهرة يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.