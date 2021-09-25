محافظ قنا يشهد العرض المسرحي «حيضان الدم»

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، العرض المسرحي الذي قدمته فرقة أناكوندا المسرحية على مسرح قصر ثقافة قنا بعنوان "حيضان الدم" ضمن فعاليات مبادرة قنا بلا خصومات ثأرية.

جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد عوض المستشار العسكري للمحافظة، وكل من النائب جمال احمد عامر والنائب محمد عزت القاضي، والدكتورة حنان عبدالمنعم عوض، والنائبة نجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب، وعدد من وكلاء الوزارة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأهالي قريتي أبوحزام وحمرادوم وشباب وفتيات محافظة قنا.

وأوضح الداودي أن الحلول الأمنية لمشكلة الثأر لم تعد الحل الأمثل للقضاء على الخصومات الثأرية ونشر السلم الاجتماعي لأنها باتت موروثاً ثقافياً متجذراً في عقول ووجدان أبناء الصعيد، تم إطلاق مبادرة قنا بلا خصومات ثأرية للعمل على منع وقوع حوادث الثأر بالتوازي مع إنهاء الخصومات الثأرية القائمة، من خلال الاعتماد على القوة الناعمة كأحد الوسائل المساعدة للحلول الأمنية في تحقيق أهداف المبادرة.

وأشاد بالعرض المسرحي الذي قدمته فرقة أناكوندا لنبذ عادة الثأر في الصعيد، مشيرا إلى أن العرض ناقش القضية من عدة محاور، كما أنه سلط الضوء على مخاطر الثأر وسلبياته وطرق معالجته بما يخدم مصلحة الفرد والمجتمع.

وأضاف أن المحافظة مستمرة فى تنظيم الفعالية الثقافية وندوات التوعية، بهدف تغيير الموروث الثقافي لدى المواطنين تجاه عادة الثأر ونبذ العنف والتعصب، واللجوء إلى الحلول السلمية والقضائية للخلافات والخصومات الثأرية عبر الإقناع والتثقيف، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق المبادرة تم عقد سلسلة من الإجتماعات التنسيقية بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى عقد مؤتمرين جماهريين بقريتي أبو حزام وحمرادوم لحث المواطنين على نبذ العنف، وتكليف المسئولين بإعداد قاعدة بيانات حول الخصومات الثأرية القائمة حتى يتسنى للجنة المصالحات العمل على حل تلك الخصومات.