محافظ أسيوط يبحث الجهود المبذولة لتنفيذ إجراءات السلامة البيئية بمصانع المحافظة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمد عناني نائب رئيس مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية ورئيس قطاع المصانع؛ لبحث ومناقشة الجهود المبذولة لتنفيذ إجراءات واشتراطات السلامة البيئية بمصانع أسيوط.

جاء ذلك بحضور العميد محمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام مساعد المحافظة والكيميائي أسامة عثمان رئيس قطاع مصانع أسيوط للأسمدة.

وتم خلال اللقاء استعراض التعريف بالشركة المالية والصناعية المصرية EFIC (كفر الزيات، أسيوط، السويس)، منذ إنشاء أول مصنع لها فى عام 1929 بكفر الزيات، وحتى إنشاء مصنع سماد أسيوط عام 1970، وذلك بطاقة إنتاجية للمصانع وصلت إلى 750 ألف طن سنويًا، ونسبة تصدير بلغت 30 % من الانتاج بإيرادات تعدت 35 مليون دولار.

واستعرض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية المصرية، الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في إطار الالتزام البيئي حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين والعاملين بالمصنع ، بالاضافة إلى الخطوات التي تم تنفيذها بمصانع أسيوط والتي تمثلت فى إنشاء أحواض ترسيب وأبراج غسيل لكل الأقسام الإنتاجية داخل المصانع وعمل إصلاح كامل لخطوط إنتاج السماد الناعم والمحبب من خلال إنشاء وحدات جديدة تعمل بتكنولوجيا عالية ومطابقة للمواصفات البيئية، وذلك في إطار التعديلات الجديدة لقانون البيئة وهو ما سيتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية العام الجاري، بالإضافة إلى تركيب أجهزة رصد بيئي على مداخل وحدات الانتاج وربطها بالشبكة القومية للرصد البيئي بجهاز شئون البيئة.

فيما سيتم المشاركة المجتمعية مع القرى المحيطة بالمصانع، فضلاً عن التعاون العلمي المشترك مع جامعة أسيوط، والمراكز البحثية داخل الجامعة مع تمويل العديد من المؤتمرات العلمية وخاصة المؤتمرات البيئية، بالاضافة إلى تدريب مجموعات من طلاب جامعة أسيوط في التخصصات المختلفة من كليات العلوم والهندسة والتجارة في الإجازات الصيفية.

كما تم استعراض دور قطاع مصانع أسيوط للأسمدة والطاقة الإنتاجية للمصنع والذي يتميز في إنتاج السماد السوبر فوسفات الأحادي الناعم ويصل إلى 300 ألف طن سنويًا.

ولفت إلى تصدير إنتاج السماد المحبب ذو الجودة العالية إلى خارج البلاد خاصة لدول البرازيل والأرجنتين وبعض الدول الأوروبية والأسيوية.

وأكد محافظ أسيوط، خلال اللقاء، ضرورة بحث سبل تطوير منظومة العمل وتحسين جودة الإنتاج مع مراعاة الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين والعاملين بمصانع الأسمدة.

ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي هذا القطاع الهام اهتماماً خاصاً، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة للتحسين البيئي المستمر للمصانع، لافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات والأجهزة والهيئات الحكومية، وغير الحكومية والمجتمع المدني، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة على أرض المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة المواطنين، وخدمة البيئة والمجتمع والعمل على زيادة الإنتاج وتطوير العمل في كل القطاعات عن طريق دراسة المقترحات ووضع حلول وإزالة أي عقبات أو مشاكل قد تواجه التنفيذ والتطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وأوضح المحافظ، أنه أجرى جولة تفقدية داخل مصنع أسيوط للأسمدة تفقد خلالها خطوط الإنتاج ومراحل سير العمل، واستمع لشرح مفصل عن خطوات العمل بمصنع السماد ومكوناته والدور الذي يؤديه في إنتاج السماد بأنواعه المختلفة منذ إنشائه ليكون أحد فروع مصانع الشركة المالية والصناعية المصرية EFIC (كفر الزيات، أسيوط، السويس).