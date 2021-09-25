لافروف: يجب على أمريكا القيام بالمزيد لتخفيف التوترات مع إيران

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إدارة بايدن إلى أن تكون "أكثر نشاطا" في حل الخلافات مع إيران من خلال إلغاء العقوبات المفروضة "بشكل غير قانوني".

وانتقدت الولايات المتحدة الحكومة الإيرانية الجديدة لاستغراقها وقتا طويلا في العودة إلى المحادثات النووية، لكن لافروف قال إن الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، يجب ألا تشكو من تأخر إيران، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف لافروف أنه لا توجد أدلة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا على أن إيران تحاول توظيف برنامجها النووي لأغراض عسكرية، مؤكدا أن روسيا تدعم استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

وصرح وزير الخارجية الروسي للصحفيين اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن "الحكومة في إيران تشكلت للتو وهم يقولون إنهم بحاجة إلى أسبوعين على الأقل ونأمل ألا يستغرق تشكيل فريق التفاوض وقتا أكثر".

وحذرت الولايات المتحدة والقوى الغربية إيران من أن وقت إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة ينفد، قائلة إن تقدم إيران في تخصيب المواد النووية يقوض المكاسب التي ستكفلها العودة إلى الاتفاقية.

ومثلت إعادة إيران والولايات المتحدة إلى شروط الاتفاق موضوعا رئيسيا للمناقشة بين قادة العالم على هامش الجمعية العامة في نيويورك الأسبوع الجاري.