الانتهاء من التشطيبات النهائية لـ64 منزلا بدويا بقرية الجبيل في طور سيناء

تستعد قرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء بجنوب سيناء، لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية الكبرى، وذلك خلال احتفالات المحافظة بإحياء ذكرى انتصار أكتوبر.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إحداث تغير شامل للقرية، وذلك من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية الخدمية الكبرى، والتي بلغت تكلفتها نحو 12 مليون جنيه، وتتضمن تجمعات بدوية، وتطوير طرق، وتوفير خدمات من كهرباء وتطوير شبكة الصرف الصحي.

وأكد المحافظ، في تصريح له، اليوم السبت، أنه جارٍ التوسع في النمو العمراني والسكاني بالقرية، من خلال إقامة الإسكان البدوي لسد احتياجات المواطنين، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تطوير القرى وتوفي الخدمات لمواطنيها، والتوسع في إنشاء المنازل البدوية بهدف توطين أهل الوديان والتجمعات البدوية، وخلق مجتمعات عمرانية.

ومن جهته، قال العميد هاني بدوي رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى الانتهاء من ترفيق التجمعات التنموية بمنطقة إسلا وعريق التابعة لقرية الجبيل، والبالغ عددها 64 منزل بدوي مزودة بكافة المرافق والخدمات، ومساحة المنزل تصل إلى ١٢٠ مترًا، ويتكون كل منزل من غرفتين، وصالة، ومطبخ، وحمام، وحوش، إضافة إلى إنشاء ملعب، ودار للمناسبات.

وأكد رئيس المدينة، أنه سيجري تسليم هذه المنازل لمستحقيها خلال احتفالات المحافظة بانتصار أكتوبر بحضور محافظ جنوب سيناء، لافتًا إلى أنه جرى توزيع هذه المنازل طبقًا لعدد من الضوابط والشروط أهمها، أن يكون المتقدم من أبناء قرية الجبيل، ولم يسبق للمتقدم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض، وليس له ملف تقنين لمنزل.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من تطوير وازدواج طريق مدخل الجبيل الرابط بين القرية ومدينة الطور بطول 2 كيلومتر، ووضع العلامات المرورية والإرشادية عليه، كما جرى ربط الإسكان البدوي الجديد بالقرية من خلال إنشاء طريق مزدوج، وإنشاء محطة صرف صحي وربط القرية بالكامل عليها.