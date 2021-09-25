الهند: تصدير 8 ملايين جرعة من لقاحات كورونا في إطار تحالف كواد

أعلن وزير الخارجية الهندي هارش فاردان شرينجلا، أن بلاده ستقوم بإنتاج 8 ملايين جرعة من عقار "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد لتكون متاحة بنهاية شهر أكتوبر المقبل، في إطار تحالف "كواد" أو ما يعرف رسميا باسم "الحوار الأمني الرباعي".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير شرينجلا، أن رئيس وزراء الهند ناريندا مودي أخطر زعماء التحالف، الذي يضم أيضا الولايات المتحدة وأستراليا واليابان، بهذه الخطوة خلال قمتهم التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن. وأوضح أن دول التحالف ستدفع ثمن الجرعات، وستتحمل الهند جزءا من التكلفة.

وقال وزير الخارجية الهندي: "ستكون الجرعات جاهزة بنهاية شهر أكتوبر المقبل. وهي تتوافق مع قرارنا باستئناف صادرات اللقاحات.. وسيكون التوصيل فوريا من كواد إلى منطقة المحيط الهندي والهادئ".

كانت الهند قالت في وقت سابق إنها ستستأنف بداية من الشهر المقبل صادرات اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في أطار مبادرة "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية، التي تهدف إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة.

وكانت الهند، التي تعد أكبر مركز في العالم لتصنيع لقاحات كورونا، أوقفت الصادرات في أول أبريل الماضي بعدما اجتاحت السلالة دلتا المتحورة من الفيروس البلاد.

وتعهدت دول "كواد" بتوزيع 1.2 مليار جرعة في أنحاء العالم كمنحة.