رئيس وزراء هايتي يطالب بمزيد من الاحترام لحقوق المهاجرين في خطابه للأمم المتحدة

شدد رئيس وزراء هايتي أرييل هنري على ضرورة احترام حقوق المهاجرين في رسالة بالفيديو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم السبت، بعد أن رحلت الولايات المتحدة آلاف من سكان هايتي جوا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال هنري: "الآباء والأمهات سيحاولون الفرار دوما من الفقر والصراع. وسيكافحون دائما لتوفير مستويات معيشية أفضل لأطفالهم".

وأضاف هنري أن الهجرة ستستمر طالما أن الأشخاص لا يرون إمكانية حياة أفضل في دولهم، وحث قادة العالم على التعامل مع الأسباب التي تدفع السكان إلى الفرار من بلادهم في المقام الأول.

ونفذت الولايات المتحدة عمليات الترحيل بعدما تم اكتشاف أن ما يقرب من 15 ألف هايتي يقيمون أسفل جسر في بلدة ديل ريو الحدودية بولاية تكساس. وأثارت صور خيالة حرس الحدود الأمريكيين وهم يعتقلون مهاجري هايتي غضبا شديدا، وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن العملية قائلا "إنها تبث رسالة خاطئة حول العالم".