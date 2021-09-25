عودة كنديين كانا محتجزين في الصين بعد التوصل لتسوية في قضية مسؤولة هواوي

رحب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم السبت بعودة مواطنين كنديين كانا محتجزين في الصين منذ ديسمبر 2018 وذلك في إطار نزاع بشأن احتجاز مينج وانزو المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات.

كان ترودو في استقبال الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج ورجل الأعمال مايكل سبافور في المطار في كالجاري بعد هبوط طائرتهما .

وجرى إعادة الكنديين جوا بعدما توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى تسوية مع مينج.

وتم توجيه اتهام إلى مينج، ابنة مؤسس شركة هواوي رين زينجفوي، بالاحتيال المصرفي في الولايات المتحدة على صلة بانتهاك العقوبات ضد إيران. واحتجزت في كندا في 2018 وسعت الولايات المتحدة إلى تسلمها. وبموجب الاتفاق الذي تم في محكمة نيويورك، سحبت الولايات المتحدة طلب تسلمها، وسمحت لها بالعودة إلى الصين.

لم تعلق وزارة الخارجية الصينية على الفور على الإفراج عن الكنديين. كما أن وسائل الإعلام الصينية لم تذكر الإفراج عنها وبدلا من ذلك احتفت بعودة مينج حيث وصفته بالنصر العظيم..

وأعربت مينج عن ارتياحها، بينما كانت في طريق عودتها إلى الصين. وكتبت على منصة التواصل الاجتماعي الصيني (وي شات) "الجو قاتم بالخارج. أنا في السماء، فوق القطب الشمالي، في طريقي إلى وطني. سوف أعود إلى أحضان الوطن الأم".

وقدمت شكرا جزيلا لبكين، قائلة "تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، أصبح وطني الأم، أقوى وأكثر ازدهارا يوما بعد يوم. بدون وطن أم قوي، لم أكن لأتمتع بحريتي اليوم".

وقالت هواوي في بيان: "نتطلع إلى عودة السيدة مينج سالمة إلى الوطن وأن يلتئم شملها مع أسرتها".

وقد تسببت هذه القضية في توتر العلاقات بين الصين وكندا. وبعد فترة وجيزة من اعتقالها، اعتقلت الصين كوفريج وسبافور، بتهمة التجسس.

ويقول المنتقدون إنه تم اعتقال هذين المواطنين الكنديين انتقاما لاعتقال مينج، في حين قالت الصين إن قضية مينج كانت مسيسة.

وجرى الحكم بالإعدام بحق ثلاثة مهربين مخدرات كنديين في الصين.