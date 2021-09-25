المحاكم السعودية تستقبل 480 قضية تجارية خلال شهر ونصف

بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم في السعودية ضد شركات ومؤسسات منذ شهر ونصف، نحو 480 قضية شملت منازعات وخلافات مالية.



وقالت إحصائيات رسمية، نشرتها صحيفة "الاقتصادية" اليوم السبت، إن القضايا والمنازعات التجارية ضد الشركات التجارية الصغيرة شكلت نحو 60% من هذه القضايا.



واستحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 58% من هذه القضايا بـ277 قضية، فيما استقبلت المحكمة التجارية بالدمام 88 قضية، تلتها المحكمة التجارية في جدة بـ42 قضية، وتلتها المدينة المنورة بـ28 قضية، والمحكمة العامة في بريدة بـ14 قضية، ومحاكم منطقة تبوك بسبع قضايا.



وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في جازان ست قضايا، تلتها منطقة أبها بخمس قضايا، ومحاكم عرعر وسكاكا ثلاث قضايا لكل منهما، ومحاكم نجران قضيتين.