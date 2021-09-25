السودان يستلم 50 ألف طن قمح من المنحة الأمريكية

أعلن مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة والتموين نائب رئيس ومقرر الغرفة المركزية للقمح والدقيق في السودان، الفاتح عبدالله يوسف، وصول 50 ألف طن قمح من المنحة الأمريكية يتم تفريغها بميناء بور تسودان الآن.



ونقلت الوكالة السودانية للأنباء (سونا)، اليوم السبت عن يوسف قوله، إن السودان لديه ما يكفي من القمح والدقيق، منوها بأن المطاحن تعمل بشكل منتظم في الطحن والتوزيع، مؤكدا وجود مخزون من القمح يكفي لنهاية العام.



واستلم السودان 3 شحنات من القمح الأمريكي، الأولى 48 ألف طن، والثانية 48 ألف طن، والثالثة 48 ألف طن في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس الماضية، ومن المتوقع وصول شحنات أخرى قبل نهاية العام حيث تبلغ اجمالي الشحنات لهذا العام 300 ألف طن.



وكانت الولايات المتحدة ذكرت أنها ستعطي السودان 300 ألف طن من القمح هذا العام، ثم يرتفع إلى 420 ألف طن سنويا من 2022 إلى 2024 بعد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.