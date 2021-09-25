 إزالة التعديات الواقعة على مساحة 59 فدانا شرق الكتلة السكنية بمدينة الفيوم الجديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إزالة التعديات الواقعة على مساحة 59 فدانا شرق الكتلة السكنية بمدينة الفيوم الجديدة


نشر في: السبت 25 سبتمبر 2021 - 10:32 ص | آخر تحديث: السبت 25 سبتمبر 2021 - 10:32 ص

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على مساحة 59.12 فدان، بمنطقة الحي الرابع خلف أرض الجامعة الأهلية الجديدة شرق طريق مصر أسيوط الغربي وشرق الكتلة السكنية، بمدينة الفيوم الجديدة، والتى تم تجهيزها للزراعات الموسمية بواسطة بعض المتعدين.

وشدد الوزير على أن هناك تكليفات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتعامل الفورى مع أى حالات تعد، أو مخالفات، فلن يسمح بعودة هذه الممارسات مرة أخرى، وسيتم التعامل بحسم، وطبقا للقانون، حتى لا تنتقل الظواهر العشوائية للمدن الجديدة.

وأضاف المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أن الحملة أسفرت عن إزالة كافة التعديات على مساحة الأرض، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير وشرطة المرافق بالمدينة.

وأكد المهندس عبدالوهاب صميدة، مواصلة حملات إزالة التعديات والمخالفات، لتأكيد هيبة الدولة ومنع الظواهر العشوائية بأنحاء المدينة كافة.

 


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