جامعة القاهرة: تكريم 6 فرق من الفائزين في المسابقات الدولية

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تكريم الفائزين من طلاب وخريجي ومعيدي كلية الهندسة والمشرفين على الفرق الفائزة في المسابقة الدولية للطاقة المتجددة 2021، التي أقيمت في جامعة لشبونة بالبرتغال لتصميم منازل معيارية مستدامة لسكان الأحياء الفقيرة العشوائية في زمن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي شارك فيها 197 متسابقا من 20 دولة بالعالم، والفرق المصرية الفائزة بالمسابقة عددها 6 فرق مصرية ممثلة في 22 من الطلبة والخريجين والمعيدين الواعدين.

وقال الدكتور الخشت، إنه سيتم تكريم الفائزين والمشرفين، بدروع التميز ومكافآت مالية وذلك في احتفالية عيد العلم في شهر ديسمبر القادم، حتى يخرج التكريم بالشكل اللائق الذي يتلائم مع الإنجاز الذي تم تحقيقه، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء لوحة شرف تدون بها أسماء الفائزين بالجوائز الدولية.

وأكد حرص الجامعة على دعم أبنائها من المبتكرين في مواجهة التحديات على كل المستويات ومختلف القضايا، وأن الجامعة تهتم اهتماما كبيرا بدعم طلاب وخريجي ومعيدي كلية الهندسة للمشاركة في المسابقات والمؤتمرات الدولية لما له من أثر بالغ على فعالية البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب الباحثين، مما يساهم في خلق كوادر بحثية بمعايير دولية تخدم الوطن والدولة المصرية.

وفاز فريق هندسة القاهرة المكون من 22 من طلاب وخريجي ومعيدي كلية الهندسة في المسابقة الدولية في مجال حلول البناء المستدام لتجديد الأحياء الفقيرة بـ6 جوائز من بينها المركزين الثاني والثالث و4 شهادات تقديرية رفيعة المستوى بناء على أساس النمذجة وجودة التفكير والابتكار، والنتائج التجريبية التي تنبثق عن المشروع، وقابلية التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وكانت أعمال الطلبة والخريجين والمعيدين المشاركة من مصر في المسابقة الدولية تحت إشراف الأستاذ الدكتور محسن محمد أبو النجا أستاذ البيئة المستدامة والمدن الذكية بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وأحد أعضاء اللجنة الدولية المنظمة للمسابقة وعضو لجنة التحكيم للمسابقة، وأيضًا بدعم من الدكتور حسام الدين عبدالفتاح أحمد عميد كلية الهندسة، والدكتور شيرين وهبة وكيلة كلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد محسن العطار وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن حسان محمود رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة.

وتم إعلان التقييم النهائي بحفل توزيع الجوائز بجامعة لشبونة بالبرتغال في ختام المؤتمر السادس عشر للمجلس العالمي للطاقة المتجددة، والجوائز كالتالي: فاز بالجائزة الثانية: هايدي تقي الدين عادل - ومي لؤي الحديدي عن مشروع Blow up، وفاز بالجائزة الثالثة: ياسمينا محمد رجب، شريفة خالد الهجان، ومحمد احمد شهوان، ودينا أحمد شاهين بمشروع The Intertwined، بالإضافة إلى 4 جوائز تقديرية للأعمال رفيعة المستوى وهم: فريق 1: ندى يحيى زكريا، مريم محمد إبراهيم، سهيلا إسماعيل علي، سلمى عادل شكري، مريم محمد أحمد، وإسراء أحمد الخضر، وفريق 2: شهد أحمد درغام، عبدالرحمن محمد عبدالله، محمد ممدوح صبحي، منة خالد كمال، هايدي محمد محمود، ولمياء جمال حلمي، وفريق 3: أميرة سامح عثمان، وفريق 4: سارة سمير أبو السعود، أيه الله مجدي، ورنا سمير أبو السعود.

وأشار الدكتور محسن محمد أبو النجا، إلى أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق العشوائية عن طريق طرح الحلول الابتكارية المستدامة التي تلبي حياة كريمة لقاطني الأحياء العشوائية الفقيرة في ظل وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبوضع أفضل من حيث توفير مصدر دخل للأسرة عن طريق توليد الطاقة المتجددة والزراعة العمرانية أعلى أسطح المبنى بأساليب حديثة لتوفير الخدمات والمرافق الأساسية للمعيشة لكل وحدة.