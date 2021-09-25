فيتنام تسجل 9682 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت فيتنام 9682 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، بارتفاع 1152 حالة، عما تم تسجيله أمس الجمعة، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات في الموجة الحالية إلى 742 ألف و175 حالة.

وقالت صحيفة "في.إن.إكسبرس" الفيتنامية اليوم أن مدينة "هو شي منه" تصدرت حصيلة إصابات اليوم، حيث سجلت 4046 حالة جديدة، تليها بينه دونج(3629) ثم دونج ناني(996).

وسجلت البلاد 180 حالة وفاة اليوم السبت، من بين ذلك 123 حالة في مدينة هو شي منه و34 حالة في بينه دونج المجاورة وسبع حالات في دونج ناي.

كان معدل الوفيات على الصعيد الوطني، خلال الأسبوع الماضي 220 حالة يوميا في المتوسط. وبلغت حصيلة الوفيات في فيتنام حتى الآن 18 ألفا و400 حالة.

وسجلت البلاد أيضا اليوم السبت عشرة آلاف و590 حالة شفاء، مما يرفع إجمالي حصيلة حالات الشفاء حتى الآن إلى 516 ألفا و449 حالة.