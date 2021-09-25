عمرو أديب يتساءل: هل تم تسجيل ما كان يعرفه المشير طنطاوي؟

رأى الإعلامي عمرو أديب، أن ما حدث في مصر منذ عام 2011 حتى الآن يعرفه فقط ما 10 و15 شخصًا.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "اللي حصل من خروج مبارك لوصول الإخوان لخروجهم للإرهاب.. هذا الجزء يعرفه فقط من 10 لـ 15 شخصًا يعرفون تفاصيله بشكل جيد، بينهم (الراحل) المشير محمد حسين طنطاوي".

وأضاف أنه لا يهتم بمعرفة ما حدث بشكل إعلامي، لكنّه تساءل: "هل تم تسجيل ما كان يعرفه المشير طنطاوي.. هل سنسجل للآخرين الذين يعرفون أغلب المعلومات".

وأشار إلى أنه لا يطالب بتسجيل هذه المعلومات ونشرها، لكنّه شدد على أهمية إجراء هذه الخطوة من أجل الأجيال المقبلة.

وضرب مثالًا على فترة ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وضرورة معرفة ما جرى في تلك الفترة، وما شهده ميدان التحرير، وكيفية وصول جماعة الإخوان للحكم.