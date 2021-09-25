الحكومة اليمنية تؤكد على مواصلة النضال ضد «الإماميين الجدد»

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم السبت، إن اليمنيين يحتفلون بذكرى ثورة الـ 26 من سبتمبر ، لمواصلة نضالهم المستمر منذ نحو سبع سنوات ضد الإماميين الجدد، "ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران الذين انقلبوا على الدولة وأشعلوا الحرب ضد اليمن واليمنيين ".

وأوضحت الحكومة وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، "أن ثورة سبتمبر، نقلت اليمن واليمنيين من عهد الظلام الإمامي الكهنوتي إلى مسار المضي نحو النظام الجمهوري الذي يحاول الإماميون الجدد "الحوثيون" طمس هذا الحلم والعودة بالتاريخ إلى الوراء عقوداً من الزمن من خلال انقلاب تلك الميليشيات المدعومة من إيران على السلطة الشرعية ومؤسسات الدولة، مستخدمة في سبيل ذلك وسائل دموية من قتل وتنكيل وتخريب وتدمير وتجريف للهوية الوطنية".

وأكدت الحكومة، أن"أبناء اليمن يسيرون بخطى ثابتة على نهج آبائهم وأجدادهم من الثوار والأحرار الذين كللوا نضالهم وثورتهم ضد الإمامة بتحقيق النصر العظيم وإنهاء مرحلة سوداء من تاريخ اليمن الحديث، وهو الدرس الذي لم يستفد منه الانقلابيون الحوثيون الذين قرروا خوض مغامرة خاسرة في مواجهة اليمنيين، دون أن يضعوا في الحسبان أنه مهما طال الزمن فأنهم سيلقون نفس مصير أجدادهم الإماميين".

وشددت الحكومة على أن المرحلة الراهنة "تستدعي وتستوجب من جميع أبناء اليمن المزيد من تعزيز الجبهة الوطنية ورص الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العليا ومواصلة تحقيق الانتصارات العظيمة في جبهات القتال خلال مواجهة العدو المشترك المتمثل بميليشيا الحوثي الانقلابية، دفاعاً عن تراب الوطن وحماية المكتسبات الوطنية بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية".

ويصادف يوم غد الأحد، الذكرى التاسعة والخمسين لثورة السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر، ضد المملكة المتوكلية (حكم الأئمة في شمال اليمن)، والتي تمكن الثوار من خلالها إسقاط الحكم الملكي وقيام الجمهورية اليمنية.