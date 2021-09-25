ميناء دمياط يتعامل مع 26 سفينة متنوعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه، إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 26 سفينة متنوعة.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة 23944 طنًا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49763 طنًا، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1491 حاوية مكافئة، تشتمل على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وأمريكا وألمانيا وسلوفينيا وفرنسا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 419 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1994 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 115105 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 93479 طنا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1319 طنًا قمح متجه إلى صوامع شبرا، وقطار مكون من 25 عربة، بعد أن أفرغ 25 حاوية 40 قدمًا، قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 1919 شاحنة.