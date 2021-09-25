لافروف: لا يمكن فصل مصر والعراق والأردن عن النقاش بشأن الأزمة اليمنية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه «لا يمكن فصل العراق ومصر والأردن عن النقاش بشأن الأزمة اليمنية»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وخلال عقده مؤتمرًا صحفيًا في نيويورك، حيث شارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، أضاف أن «الغرب يتمسك بآلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون الاتفاق مع دمشق»، منوهًا إلى أن «موسكو ستغلق آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية في حال عدم تنفيذ شركائنا ما تم الاتفاق عليه سابقا».

وعن القضية الفلسطينية، أشار إلى أن تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقراراتها الأحادية، لم تسهم في تحريك القضية الفلسطينية، قائلًا إن «التطبيع مع إسرائيل شيء جيد ولكن يجب ألا يكون على حساب الفلسطينيين».

وأكد أن بلاده مستعدة لدعم حوار مباشر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، متابعًا: «نسعى لحل الخلافات بين الفلسطينيين لكن المصالحة الداخلية لم تنجز حتى هذه اللحظة».