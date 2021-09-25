إزالة أكثر من 4 آلاف طن قمامة ومخلفات صلبة خلال شهر بمركز الخارجة

أعلن مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة فى الوادي الجديد، أن المركز يواصل الحملات اليومية لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية وذلك لضمان النظافة المستمرة لمركز الخارجة ، حيث تم رفع نحو 4725 طن قمامة، في إطار تنفيذ حملات نظافة استهدفت شوارع المدينة وقرى المركز من خلال قسم النظافة وتحسين البيئة بالتنسيق مع شركة متخصصة في أعمال النظافة تتولى أعمال جمع القمامة والمخلفات.

وقال الطماوي، فى بيان اليوم السبت، إنه تم رفع 120 طن قمامة المخلفات المنزلية، و1230 طن مخلفات صلبة، و3367 طن مخلفات مباني إلى المقالب العمومية، بمنطقتي الكيلو 10 على طريق الخارجة - الداخلة، والكيلو 25 بنفس الطريق، حيث يتم التخلص منها بشكل بيئي آمن، بالإضافة إلى تجميع القمامة بمصنعي تدوير المخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية بالمدينة واستغلالها بما يحقق عائد وعدم ضرر البيئة.