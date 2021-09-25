حملة لتعقيم الوحدة المحلية ضد فيروس كورونا بمدينة دهب

نظمت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم السبت، حملة موسعة لتعقيم وتطهير المصالح الحكومية بمدينة دهب، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء عارف عبد العزيز رئيس المدينة، إن الحملة استهدفت الوحدة المحلية للمدينة بإداراتها المختلفة، ومبنى تمكين المرأة حفاظًا على صحة وسلامة الموظفين ومرتادي تلك المناطق، وجرى التشديد على ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأكد رئيس المدينة، في تصريح له اليوم، أنه جرى وضع خطة لتعقيم جميع المنشآت الحكومية، ومساكن الأحياء السكنية، والأسواق الحيوية بالمدينة، إضافة إلى التشديد على تلقي المواطنين والعاملين في المصالح الحكومية للقاح كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المدينة لمجابهة فيروس كورونا، وذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأوضح أن إجراءات التطهير والتعقيم تعد ضرورة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لذا ستجري أعمال التعقيم والتطهير بشكل يومي بجميع أحياء المدينة، والمديريات الخدمية، والمنشآت الحكومية.