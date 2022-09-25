صنداي تايمز: رجال يائسون في مناطق محتلة يخشون إجبارهم على القتال مع القوات الروسية

تابعت الصحف البريطانية تغطيتها للأحداث في أوكرانيا، إذ نشرت "صنداي تايمز" تحقيقا للمراسلة لويز غالاغان يوثّق مخاوف رجال في مناطق واقعة تحت سيطرة موسكو من محاولات إجبارهم على الانضمام لصفوف القوات الروسية، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "التعبئة الجزئية".

وقالت غالاغان إن عملية البحث عن مجندين جدد بدأت بالفعل في أقصى جنوب أوكرانيا، بعد ساعات على إعلان بوتين.

وتحدثت عن منع رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا، من مغادرة المنطقة الواقعة تحت سيطرة روسيا، وهي تشكل ثلث مقاطعة زابوريجيا.

وقابلت الصحيفة أشخاصا تمكنوا من الخروج من تلك المناطق إلى الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة الأوكرانيين.